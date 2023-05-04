В Лахденпохье состоялся автопробег, приуроченный к 9 мая

В городе Лахденпохья, поселках Куликово, Хийтола, Куркиеки, Элисенваара, Ихала прошли торжественные мероприятия на местах захоронений павших во время Великой Отечественной войны воинов.

Ведущие рассказали о горячих событиях 80-летней давности.

«Радушно встретили участников автопробега в Доме культуры поселка Хийтола, где был запланирован привал-чай и несколько творческих выступлений. В Куркиеки на автопробег пришло, пожалуй, больше всего местных жителей. Поселок Элисенваара закалил участников пробега сильным, но кратковременным дождем. А на последней остановке в поселке Ихала стройные ряды гостей пополнили местные юнармейцы, состоялся небольшой концерт, выступали как гости, так и хозяева. А в заключении провели «киношные» съемки для видеоролика. В Хийтола присутствовали пограничники, а в Ихала — полиция. Увы, несмотря на наличие оружия, троекратных залпов не было»,

— рассказывает подробности паблик «Родной берег г. Лахденпохья».

Патриотический автопробег по местам боевой славы в Лахденпохском районе прошел в этом году в одиннадцатый раз.

Организаторы делают ежегодно интересную познавательную программу и дарят подарки каждому экипажу. // фото: паблик "Родной берег. г. Лахденпохья" и Сергея Чернобая