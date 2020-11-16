16 ноября 2020, 09:16
Происшествия

В Лахденпохье автомобиль выехал с дороги и опрокинулся

Очевидцы утверждают, что водитель скрылся с места происшествия

15 ноября в 18:58 пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района  привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

На место происшествия  (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Лахденпохский район, 220-й километр федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала» (в черте г. Лахденпохья) выехали четверо пожарных на спецмашине.

«Несколько минут назад в городе напротив техникума легковой автомобиль съехал в кювет. На месте работают спасатели. Другие обстоятельства неизвестны. Кто что знает по теме - просим в комментарии.
Свидетели говорят, что водитель с места ДТП скрылся»,

– пишут об этом присшествии очевидцы в группе «ЛахденпохьЯ - навсегда!»

Информация о пострадавших уточняется.

Фото из паблика ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА

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Карелия
Лахденпохья
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