В Лахденпохье автомобиль выехал с дороги и опрокинулся

15 ноября в 18:58 пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

На место происшествия (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Лахденпохский район, 220-й километр федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала» (в черте г. Лахденпохья) выехали четверо пожарных на спецмашине.

«Несколько минут назад в городе напротив техникума легковой автомобиль съехал в кювет. На месте работают спасатели. Другие обстоятельства неизвестны. Кто что знает по теме - просим в комментарии.

Свидетели говорят, что водитель с места ДТП скрылся»,

– пишут об этом присшествии очевидцы в группе «ЛахденпохьЯ - навсегда!»

Информация о пострадавших уточняется.

Фото из паблика ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА