В Лахденпохье автомобиль выехал с дороги и опрокинулся
15 ноября в 18:58 пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».
На место происшествия (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Лахденпохский район, 220-й километр федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала» (в черте г. Лахденпохья) выехали четверо пожарных на спецмашине.
«Несколько минут назад в городе напротив техникума легковой автомобиль съехал в кювет. На месте работают спасатели. Другие обстоятельства неизвестны. Кто что знает по теме - просим в комментарии.
Свидетели говорят, что водитель с места ДТП скрылся»,
– пишут об этом присшествии очевидцы в группе «ЛахденпохьЯ - навсегда!»
Информация о пострадавших уточняется.
Фото из паблика ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА