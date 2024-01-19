В Крещение петрозаводчанам доставят около 30 тонн воды

В праздник Крещения Господня машины «ПКС-Водоканал» доставят к храмам Петрозаводска около 30 тонн воды для освящения.

Сегодня до 17:00 горожане могут набрать воду в трех районах Петрозаводска: на Древлянке у храма в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона (ул. Сыктывкарская, д. 34), в центре города недалеко от Екатерининской церкви (ул. Вольная, д. 10) и около Крестовоздвиженского собора на ул. Волховская, д. 1. Водовозки будут работать на объектах не постоянно, а с перерывами на отъезды для того, чтобы пополнить запас воды в цистернах.

Перед доставкой крещенская вода проходит такой цикл очистки, как и привычная водопроводная, а затем освящается. Из крана водовозок ее удобно наливать в чистую стеклянную или пластиковую емкость – в бутыли или канистры для пищевых продуктов.

Набрать святую воду можно не только 19 января. Дополнительно машины «ПКС-Водоканал» будут работать 20 и 21 января в 9:00, а также с 12:00 до 17:00 у Крестовоздвиженского собора.