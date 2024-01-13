В карельском поселке живодер жестоко расправился с двумя собаками

Несколько фотографий с убитыми животными опубликовал в соцсети Андрей Левкинен. По фотографиям видно, что животные получили травмы, несовместимые с жизнью. Они были нанесены пешней.

По мнению очевидцев, кровавую расправу учредил местный житель. Они объяснили, что причиной агрессии мужчины могли стать собаки, которые оказались в его дворе.

Несколько псов на самовыгуле приходили к его собаке, у которой начался период течки, и которая находилась на цепи.

«Я обнаружила пса с проломленной головой у себя во дворе. Собака была вся в крови. Я разместила пост ВКонтакте, чтобы найти хозяина. Но так никто и не откликнулся»,

— говорит одна из жителей поселка.

Хозяев убитых собак в данный момент пока найти не удалось.

Жители поселка Усть-Видлица рассказали, что населенном пункте стаи свободно гуляющих собак – не редкость, а скорее, закономерность. Владельцы домашних животных игнорируют правила выгула домашних питомцев. К ответственности их никто и никогда не привлекал.

«Неужели так трудно их соблюдать? Не умеют содержать своих питомцев, пусть хоронят», — считают одни подписчики соцсети.

У других возникло иное мнение:

«То, что собаки свободно гуляют, не дает никому право вершить самосуд. Таким образом можно оправдать любое скотство».

Жители поселка сообщили, что ОМВД по Олонецкому району оперативно отреагировал на сообщение об этом преступлении. Личность преступника уже установлена.