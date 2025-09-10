В карельском городе сохраняют память о Геннадии Шпаликове

Текст: Елена Малишевская, фото: Музейный центр г. Сегежи, Global Look Press Тер-Оганесов

Многие не помнят, а, может, и не знают, что Геннадий Шпаликов родился в Карелии, в Сегеже. Да, тот самый, который написал сценарий к фильму «Я шагаю по Москве» и слова к одноименной песне. Впрочем, на его гениальные стихи написана не только эта песня, их десятки, и мы с удовольствием их слушаем в наших любимых фильмах. 6 сентября исполнилось 88 лет со дня рождения Шпаликова. А накануне этого дня — 5 сентября на здании Музейного центра Сегежи установили памятную доску в честь знаменитого земляка.

Памятную доску изготовили и повесили еще в 2011 году — тогда это была инициатива директора музея Галины Петровны Змеевой, она провела колоссальную работу по увековечиванию памяти Геннадия Шпаликова. В 2019 году Музейный центр закрылся на ремонт, доску сняли и бережно хранили. 5 сентября ее вернули на место и одновременно запустили флешмоб: призвали сегежан читать стихи Шпаликова, петь его песни и записывать видеоролики.

«Жители Сегежи активно откликнулись, участвуют во флешмобе. Время показывает, что творчество Шпаликова очень востребовано»,

- рассказала нынешний директор Музейного центра Дарья Щербакова.

Геннадий Шпаликов родился 6 сентября 1937 года в Сегеже, тогда это был еще рабочий поселок. Его отец, военный инженер Федор Шпаликов строил бумажно-целлюлозный комбинат, после открытия которого Сегежа и стала городом. В 1939 году семья покинула Карелию, переехав в Москву. Но Геннадия Шпаликова здесь помнят, и это приятно. В местном ЗАГСе хранится запись о его рождении.

Я очень люблю стихи Шпаликова - легкие, прозрачные, хотя многие - невероятно грустные. А с чего им, собственно, быть веселыми? Фильмы по сценариям Шпаликова один за другим ложились на полку, хотя получали призы на международных фестивалях. Единственный, дошедший до широкого зрителя - «Я шагаю по Москве» - тоже с трудом запустился в производство, потому что по мнению худсовета, «трое парней и девушка шляются по городу и ничего не делают». Только после того, как Данелия лично согласовал сценарий Шпаликова у заместителя председателя Госкино, фильм, наконец, сняли.

«Бывает всё на свете хорошо, —

В чем дело, сразу не поймёшь, —

А просто летний дождь прошёл,

Нормальный летний дождь».

Песня «Городок провинциальный, летняя жара…» звучит в фильме «Военно-полевой роман» (1983 г) режиссера Петра Тодоровского. Она написана композитором Игорем Кантюковым на стихи Геннадия Шпаликова.

«Городок провинциальный,

Летняя жара,

На площадке танцевальной

Музыка с утра. «Рио-Рита», «Рио-Рита»,

Вертится фокстрот,

На площадке танцевальной

Сорок первый год».

В финале фильма «Гений» Александр Абдулов исполняет песню на стихи Геннадия Шпаликова.

«Ах, утону я в Западной Двине

Или погибну как-нибудь иначе, —

Страна не пожалеет обо мне,

Но обо мне товарищи заплачут».

Особое место в творчестве Шпаликова занимают стихи о войне. Наверное, потому что его детство пришлось на военные годы и потому, что отец пропал без вести в 1945 году.

«Живыми вернуться просили.

Живыми вернутся не все,

Вагоны идут по России,

По травам ее, по росе.

И брат расставался с сестрою,

Покинув детей и жену,

Я юностью связан с войною,

И я ненавижу войну».

Геннадий Шпаликов — невероятно яркая и трагичная фигура в русской литературе и кинематографе. Еще когда он был студентом ВГИКа, у него была масса восторженных поклонников, все вокруг чувствовали, что Шпаликов гениален. Неслучайно В 2009 году у входа во Всероссийский институт кинематографии был установлен памятник трем выпускникам этого вуза - Андрею Тарковскому, Василию Шукшину и Геннадию Шпаликову. Признания при жизни он, к сожалению, не дождался. Первый сборник произведений Шпаликова «Избранное», включающий сценарии, стихи, песни и заметки, вышел посмертно в издательстве «Искусство» в 1979 году.

Шпаликов был женат на одной из первых красавиц советского кино. Инна Гулая снялась в фильме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими» и сразу же стала звездой. Она должна была сыграть роль Офелии в фильме Козинцева «Гамлет», но не случилось. Для нее Шпаликов и Кончаловский писали роль Веры Холодной в фильме «Нечаянные радости», Инну на эту роль не утвердили. Фильм был уничтожен по приказу руководства «Мосфильма» из-за несоответствия отснятого материала сценарию. В 1975 году фильм был переснят режиссером Никитой Михалковым под названием «Раба любви». Главную роль в фильме исполнила Елена Соловей.

«Я никогда не ездил на слоне,

Имел в любви большие неудачи,

Страна не пожалеет обо мне,

Но обо мне товарищи заплачут».

Жизнь Геннадия Шпаликова была наполнена этим «не случилось». Сценарии отклоняли, уже снятые фильмы не выпускали на экран, стихи не печатали... Наверное, его ранний уход из жизни в 1974 году был предопределен. 6 сентября Геннадию Шпаликову исполнилось бы 88 лет. А прожил он всего 37.

В Музейном центре Сегежи нам сообщили, что одной памятной доской они не ограничатся. Готовится отдельный стенд, рассказывающий о жизни и творчестве Геннадия Шпаликова.