В карельском городе орудуют волки

Жертвой диких зверей стали три собаки.

«Будьте осторожны, орудуют волки. В Кайпе в ночь с второго на третье августа около

«Пятерочки» с цепи волки сняли собаку», — предупреждает пост в сообществе «Подслушано в Суоярви»

Подписчики сообщества утверждают, что этим летом волки утащили еще двух собак. «Это третья собака, загрызенная хищниками на одном и том же месте за месяц!»

— возмущаются люди.

«Волки летом собак в черте города таскают, медведи к дорогам выходят семьями, и их из машин люди кормят, лисы как кошки у магазинов сидят, кабаны семьями по поселкам гуляют.... Вырубили леса вокруг городов и поселков — вот и итог....», — отметила Ирина Кубаш.

Жители Суоярви просят местные власти принять соответствующие меры, пока беды с людьми не случилось. © «Петрозаводск говорит»