21 июля 2022, 07:00
В Карелию сегодня вернется жара
Осадков в республике 21 июля не ожидается
Сегодня, 21 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +24, +26°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +23, +28°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +27, ясно.
В Сегеже до +24, ясно.
В Сортавале до +27, ясно.
Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото: unsplash.com