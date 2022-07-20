В четверг в Карелии резко потеплеет

Завтра, 21 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +24, +26°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +23, +28°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +27, ясно.

В Сегеже до +24, ясно.

В Сортавале до +27, ясно.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото: unsplash.com