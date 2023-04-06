В Карелии заработают цеха для инкубации икры и выращивания малька

В ходе рабочей поездки в Кондопожский и Медвежьегорский районы Премьер-министр Правительства Карелии Александр Чепик посетил несколько рыбоводческих хозяйств, реализующих в регионе важные инвестиционные проекты.

Проект в Янишполе реализует ООО «Федоренко Н.В.». Компания Николая Федоренко известна далеко за пределами Карелии. Он одним из первых в республике запустил товарное рыбоводство. Сегодня предприниматель реализует сразу по два важнейших направления.

Одно из них – это создание мощностей по содержанию маточного стада ценных видов рыб: форели, сига, чира, муксуна, и открытие цехов инкубации икры и выращивания малька мощностью 10 млн голов в год на базе бывшей Сунской птицефабрики. Объем инвестиций в проект составляет 500 млн рублей.

На днях мы уже завезём икру и начнём работать. Цех рассчитан на 1,5 млн мальков. Будет организован целый производственный цикл. Подросшие до трех грамм особи будут перемещаться в устройство замкнутого водооборота, рассчитанное на 50 тонн малька. А здесь будет вновь закладываться икра. В цехах планируется создать 15 новых рабочих мест,

- поделился Николай Федоренко.

Вторым важным проектом является строительство в пос. Березовка завода по производству рыбных комбикормов на базе бывшего кирпичного завода. Планируемый объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей. Завод вместит в себя производственный цех мощностью 50 тыс. тонн в год и склады для хранения продукции, сырья и ингредиентов. Запустить предприятие планируют до конца этого года, а уже в следующем выйти на полную мощность производства.

Это уникальные проекты российского уровня. Необходимо поддержать и строительство комбикормового завода, и инкубационно-выростного центра. В современных условиях эта задача необходима для обеспечения продовольственной безопасности России. На следующий год мы запланируем региональные меры поддержки. Сейчас же будем привлекать федеральные органы власти. Все другие регионы могут ориентироваться на Карелию в этом направлении: у нас самый лучший опыт, и есть кадры, на которые мы можем опираться,

– отметил Александр Чепик.

Кроме того, компания в прошлом году запустила коптильный цех, его разместили в отдельном новом здании. По соседству работает новый цех по посолу рыбы. Также запущено производство ветеринарного рыбьего жира (омега-3): его получают из остатков рыбной продукции. Благодаря этому, производство фактически стало безотходным.

Помимо основной деятельности, предприятие берёт на себя немало социальных проектов, направленных на развитие Кондопожского района. Так, в Сунской школе в Янишполе форелевод отремонтировал тренажерный зал и закупил часть оборудования.

При поддержке предприятия проводится ремонт первого этажа учреждения. Также Николай Федоренко регулярно отправляет рыбу карельским бойцам в зону проведения СВО.

Принимает активное участие в социальной и экономической жизни населенных пунктов Кондопожского района и другой индивидуальный предприниматель Геннадий Гутыро. В Березовке у него действует цех по переработке рыбы мощностью 600 тонн сырья в год и цех по производству термоконтейнеров для перевозки и хранения рыбы. За последнее время предприниматель профинансировал ремонт детского сада, школы, дома культуры, здания администрации поселения и иных объектов.

В Медвежьегорском районе Премьер-министр Правительства Карелии посетил форелевое хозяйство «Норд-Ост-Рыбпром». В 2022 году предприятие вырастило около 2 тыс. тонн рыбы, что почти на 30 % выше показателей предыдущего года. Объем налоговых платежей в бюджет составил более 208 млн рублей.

Сейчас у нас работает 144 человека. Большинство из них – местные жители. Мы помогаем в обустройстве детских площадок, предоставлении техники. В этом году направили термобелье нашему карельскому СОБРу в зону проведения СВО,

– рассказал о социально ориентированных проектах заместитель генерального директора «Норд-Ост-Рыбпром» Илья Онищенко.

Правительство Карелии держит на контроле проведение форелеводами мероприятий по сохранению экологии.

Каждый квартал в обязательном порядке сдаем анализы рыбы и воды в лаборатории и ветеринарные службы Карелии и Ленинградской области,

– доложил Премьеру Илья Онищенко.