В Карелии замедлился рост цен на овощи, стройматериалы и бензин

В мае годовая инфляция в Карелии снизилась до 19,5%. На это повлияли несколько факторов, сообщает Банк России. Так, расширились предложения по отдельным товарам и услугам, стал сбавляться повышенный спрос на товары длительного пользования, а также укрепился рубль.

«Российские тепличные комплексы увеличили объемы производства, возросли импортные поставки, в результате предложение овощей расширилось, и рост цен на них замедлился. В мае медленнее, чем месяцем ранее росли цены на огурцы и помидоры, капусту, картофель и морковь, свекла подешевела в годовом выражении»,

- говорится в сообщении банка.

Также в предыдущем месяце замедлился рост цен древесину и бензин благодаря увеличению предложений на внутреннем рынке. При этом снижение потребительской активности не дало возможности поднять цены на легковые автомобили, смартфоны, компьютеры, телевизоры и фотоаппараты.

Вместе с тем из-за подорожавших комбикормов и ветеринарных препаратов ускорился рост цен на молочную продукцию, как и возросшие издержки производителей повлияли на стоимость кондитерских изделий. По прогнозам Банка России, к концу 2022 года годовая инфляция составит 14,0–17,0% и вернется к 4% в 2024 году. Фото: istockphoto.