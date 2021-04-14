В Карелии возобновил работу передвижной стоматологический комплекс

После зимнего перерыва передвижной стоматологический комплекс Межрайонной больницы № 1 возобновил выезды в отдаленные населенные пункты, сообщает на своей странице министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Машина обслуживает население Костомукшского городского округа и Муезерского района. Сегодня она стояла в Ругозере, а завтра вылечить зубы смогут жители Тикши.

Кабинет на колесах оснащен стоматологической установкой высокого класса, дентальным рентгеновским аппаратом и радиовизиографом, ультрафиолетовым рециркулятором воздуха, системой кондиционирования, стерилизационным, компьютерным и другим оборудованием.

Врач-стоматолог Баира Викторовна Бамбушева проводит прием до последнего посетителя.

В 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» в республике приобрели пять мобильных ФАПов, два передвижных флюорографических комплекса и два мобильных стоматологических комплекса.

Фото с личной страницы