В Карелии возобновил работу передвижной стоматологический комплекс
После зимнего перерыва передвижной стоматологический комплекс Межрайонной больницы № 1 возобновил выезды в отдаленные населенные пункты, сообщает на своей странице министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Машина обслуживает население Костомукшского городского округа и Муезерского района. Сегодня она стояла в Ругозере, а завтра вылечить зубы смогут жители Тикши.
Кабинет на колесах оснащен стоматологической установкой высокого класса, дентальным рентгеновским аппаратом и радиовизиографом, ультрафиолетовым рециркулятором воздуха, системой кондиционирования, стерилизационным, компьютерным и другим оборудованием.
Врач-стоматолог Баира Викторовна Бамбушева проводит прием до последнего посетителя.
В 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» в республике приобрели пять мобильных ФАПов, два передвижных флюорографических комплекса и два мобильных стоматологических комплекса.
Фото с личной страницы