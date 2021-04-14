Путин заявил, что привился от коронавируса во второй раз

Владимир Путин сообщил, что сделал вторую прививку от COVID-19, сообщает Пятый канал.

Первую инъекцию вакцины президенту сделали еще 23 марта. Какая вакцина при этом был использована – неизвестно.

По словам Владимира Путина, после первой прививки температуры у него не было, но «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.

Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру,

— сказал глава государства.

Он выразил надежду, что пандемия вскоре отступит, в том числе благодаря вакцинации, которая идет в стране с середины января.

В России одобрены три отечественные вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.

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