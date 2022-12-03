В Карелии в ДТП пострадали трое человек

Первое ДТП произошло в Сегежском районе на 101 км автодороги «Надвоицы-Вожмозеро». По предварительной информации пресс-службы ГИБДД Карелии, вчера 49-летний водитель автомобиля не справился с управлением и ВАЗ 2106 вылетел с дороги в кювет, врезавшись в дерево. Водителю и его 47-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы.

Вторая авария произошла через несколько часов в Петрозаводске вблизи пересечения Вытегорского шоссе с проспектом Тидена. По словам автоинспекторов, 32-летний водитель автомобиля Лада 2105 наехал на 44-летнего пешехода, переходившего дорогу не в установленном месте. Пострадавший также был госпитализирован.

Как уточнили в ГИБДД, по факту двух дорожных происшествий в настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все детали ДТП. // Фото: vk.com/gibddkareliya.