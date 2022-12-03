03 декабря 2022, 10:48
Происшествия

Полгода ареста может получить костомукшанин за причиненные побои

Ранее истязавший сожительницу мужчина вновь поднял руку на женщину

На полгода может попасть за решетку житель Костомукши за то, что поднял руку на бывшую сожительницу. Женщина обратилась в полицию. Участковый установил все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Дело происходило ноябрьским вечером. Заявительница встретилась с бывшим сожителем. Распитие спиртного подогрело старые обиды. В итоге, в коридоре общежития, где происходило выяснение отношений, мужчина ударил женщину.

Правоохранители также рассказали, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности по статье 117 УК РФ «Истязания». Сожительнице систематически доставалось от него. Теперь в отношении костомукшанина возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия», по которой ему грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. // Фото: pxhere.

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Новости
Карелия
Костомукша
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побои
участковый уполномоченный
МВД РК
уголовное дело