Полгода ареста может получить костомукшанин за причиненные побои

На полгода может попасть за решетку житель Костомукши за то, что поднял руку на бывшую сожительницу. Женщина обратилась в полицию. Участковый установил все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Дело происходило ноябрьским вечером. Заявительница встретилась с бывшим сожителем. Распитие спиртного подогрело старые обиды. В итоге, в коридоре общежития, где происходило выяснение отношений, мужчина ударил женщину.

Правоохранители также рассказали, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности по статье 117 УК РФ «Истязания». Сожительнице систематически доставалось от него. Теперь в отношении костомукшанина возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия», по которой ему грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. // Фото: pxhere.