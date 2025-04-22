В Карелии уменьшились случаи отравления алкоголем

В Карелии в предыдущем году было зафиксировано 66 случаев отравления алкоголем. В целом эксперты отмечают тенденцию снижения случаев отравлений алкоголем и его суррогатами, об этом сообщает ТАСС.

Специалисты также выделили, что в 2024 году Карелия находилась на 71 месте в списке регионов России по коэффициенту смертности от отравления различными химическими веществами, включая суррогатный алкоголь. Показатель составил 3,2 случая на 100 тыс. населения.

В статистике также отметили, что в последние годы жители Карелии употребляют алкоголь чаще, чем в других регионах страны. © «Петрозаводск говорит»