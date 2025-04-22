Половина россиян играла на Пасху в битки

Одной из главных традиций празднования Пасхи является игра в битки — соревнование по «бою на яйцах». Участники игры стараются разбить яйцо соперника, при этом яйцо победителя остается целым. Битки часто становятся настоящим семейным состязанием, в котором немалую роль играет не только удача, но и опыт в выборе подходящих яиц.

Согласно опросу Авито Услуг, в котором приняли участие 10 тысяч человек, 46% россиян ежегодно устраивают такие соревнования — и, как показывают результаты опроса, в этой игре чаще всего побеждает глава семейства. Отцы выбивают соперников в четверти случаев (25%). На втором месте — сыновья (20%), а вот мамы и дочки слегка отстают — 16% и 15% побед соответственно. Бабушки и дедушки предпочитают отдавать победу внукам — всего в 3% случаев старшее поколение одерживает победу.

Что касается подготовки к этим праздничным состязаниям — более половины россиян (55%) продолжают соблюдать традиции и красят яйца в луковой шелухе. 50% выбирают пищевые красители, а 31% украшают яйца воском, наклейками и даже прибегают к технике декупажа. Часть россиян — порядка 4% — предпочитает поручить оформление пасхальных яиц профессионалам, отдавая приоритет качеству исполнения и безупречной эстетике.

Еще одной неотъемлемой частью праздника являются пасхальные куличи, которые всё чаще приобретают черты изысканного десерта. Из необычных вкусов каждый пятый (19%) респондент хотел бы попробовать кулич с фисташкой и белым шоколадом, еще столько же отдали предпочтение клубнике в шоколаде, 18% хотели бы попробовать пасхальный кулич с малиной в шоколаде, манго-маракуйя выбрали 14% респондентов, 13% отдали предпочтение куличу со вкусом соленой карамели и арахисом, по 11% опрошенных хотели бы попробовать пасхальный кулич с дубайским шоколадом, черным трюфелем, а также лавандой и медом. Согласно результатам опроса, большинство россиян (85%) готовы потратить на пасхальный кулич не более 1 000 рублей, тогда как 6% респондентов рассматривают варианты дороже этой суммы.

17% респондентов выпекают куличи сами, еще 26% сочетают покупку с личным кулинарным творчеством. Большинство респондентов (53%) предпочитают покупать готовые куличи, а 4% обходятся вовсе без них. Особенно ярко тренд на готовую продукцию проявляется среди молодых людей от 25 до 34 лет (58%), меньше всего такой процент среди представителей старшего поколения (65+ лет) — 46%.

Для большинства респондентов самым важным в пасхальном куличе является вкус и текстура (53%), еще для 14% важен состав ингредиентов, а для каждого десятого (9%) россиянина имеет значение то, как проходил процесс приготовления кулича.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie)

Фото: редакция Птзговорит