Кижская регата 2025: от кижанок до ладьи викингов

«Кижская регата» (0+) — первый в России фестиваль народного судостроения и судоходства, одно из самых красивых мероприятий заповедного острова Кижи, ежегодно собирающее более 40 лодок и сотни людей — участников и зрителей. На праздничные гонки в 2025 году заявилось более 30 команд из Карелии и соседних регионов России. В соревнованиях принимала участие и команда Всероссийского общества инвалидов.

Для гостей острова подготовили праздничную программу в Кижской гавани: гонки лодок по разным номинациям, познавательные игры, мастер-классы по вязанию морских узлов и соревнования по настольному хоккею, обучающие занятия по оказанию первой помощи, демонстрация приготовления «Кижской ухи» и «Кижского чая».

Впервые «Кижская регата» прошла в Карелии в 1999 году. Тогда в гонке участвовали местные жители соседних островов. Те, кто умел шить кижанки или получил такую лодку по наследству. Со временем фестиваль стал расти, к нему подключились и те мастера, которые ходят по морским просторам на исторических судах.

«В судовом билете записано: ладья. Но для меня это большая лодка. Сделана она по исторической копии лодок викингов. Она у меня 10-метровая. И это самая маленькая лодка в моей небольшой коллекции. Самая большая - почти 14 метров. Я знаю мастеров, которые сделали больше тысячи лодок за свою жизнь. У меня нет такой коллекции, у меня всего пять, но я люблю именно большие, уж делать, так корабль!»,

- рассказал Павел Долгих, участник «Кижской регаты» из Карелии.

Павел сообщил, что он не профессиональный реконструктор. Но уверен, что если ты идешь на историческом судне, то должен быть в образе. С собой он взял рог и оделся в «дурацкое», именно так называли такую одежду викинги: широкие шерстяные штаны, кожаные ботинки и рубаха.

Наша съёмочная группа привезла с острова много красоты. Смотрите и наслаждайтесь. © «Петрозаводск говорит»