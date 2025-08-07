07 августа 2025, 09:13
Жительница Карелии потеряла деньги со всех счетов
Женщина из Сортавалы была обманута под предлогом замены домофона
Фото: unsplash / Scott Rodgerson
В полицию Сортавалы обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что была обманута мошенниками, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснила потерпевшая, ее попросили назвать код из смс под предлогом замены домофона. Далее женщину стали пугать тем, что ее данными завладели злоумышленники. Сбитая с толку пенсионерка установила на телефон некое приложение, с помощью которого аферисты опустошили все ее счета, в том числе и кредитный. Ущерб составил 480 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.