Жительница Карелии потеряла деньги со всех счетов

В полицию Сортавалы обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что была обманута мошенниками, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ее попросили назвать код из смс под предлогом замены домофона. Далее женщину стали пугать тем, что ее данными завладели злоумышленники. Сбитая с толку пенсионерка установила на телефон некое приложение, с помощью которого аферисты опустошили все ее счета, в том числе и кредитный. Ущерб составил 480 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»