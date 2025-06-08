В Карелии переживают за судьбу маленького лосенка, он ходит без мамы

Совсем маленького лося встретила девушка на пляже Суконка в Сортавале. Лосенок гулял по мелководью на фоне розового заката.

Девушка гуляла с собакой и пришла полюбоваться закатом, а ей попалось «чудо». Удивительную встречу она запечатлела на видео, кадры опубликовали в паблике «Подслушано в Сортавала». Мамы лосенка рядом не было.

В комментариях пользователи предположили, что малыш остался сиротой, его не первый раз видят в Сортавале. Днем 7 июня лосенок также бегал среди домов и машин. Как пишут в сообществе, его уже едва не сбила машина. Люди хотели бы привлечь внимание ответственных за животный мир Карелии органов к ситуации, чтобы лосенок не погиб.

Напомним, в Петрозаводске на днях также видели лося. Напуганное животное скиталось на Кукковке, также лося видели в районе Сулажгорского Кирпичного завода - один и тот же это лось - неизвестно.

На Шуйском шоссе лося сбили насмерть, его труп на пролезжей части видели проезжавшие водители. © «Петрозаводск говорит»