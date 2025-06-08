Лось погиб на Шуйском шоссе

О последствиях ДТП с лосем рассказали очевидцы в сообществе «Карелфорния News».

Труп дикого животного лежал на проезжей части Шуйского шоссе в Петрозаводске. Второго участника, того кто сбил, поблизости видно не было. Уточняется, что ДТП случилось сразу после садового центра.

В комментариях высказали мнение, что если бы вдоль дорог были ограждения от диких животных, вырубали бы кустарники и деревья, то подобных ДТП могло бы и не быть и привели в пример Вологодскую область, где все это сделано:

«Почему министерство, лесники, охотоведы не работают над этим. В Вологодской области вдоль трасс ограждение от дороги стоит и кустарников вдоль трассы нет, почему бы в Карелии не сделать ограждения и вырубить кустарники и деревья вдоль дорог? Вчера в Кемском районе медвежонок выскочил из кустов, перебегал дорогу, слава богу, все обошлось».

Несколько дней назад лося видели у Сулажгорского Кирпичного завода и на Кукковке. © «Петрозаводск говорит»