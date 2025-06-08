На Ленина девушка на велосипеде сбила пешехода, нагрубила и скрылась

Обращение к врачу завершилась встреча девушки и велосипедиста в центре столицы Карелии.

На опубликованных в нескольких пабликах кадрах, видно, что велосипедист на скорости врезается прямо в спину пешехода, будто не делая никакой попытки ни остановиться, ни объехать, хотя места на тротуаре достаточно.

Инцидент на тротуаре случился вечером 5 июня в районе дома № 29 на проспекте Ленина. Управляла железным конем девушка. После произошедшего, она, как пишут в паблике «Подслушано в Птз», нагрубила и уехала. Пешеход обратилась к врачам. О последствиях наезда пешеход рассказала тут же, приложив справку от врача – ушибы грудной клетки, поясничного отдела позвоночника, гематома на ноге и ссадины. Велосипедистку теперь пытаются найти через соцсети, чтобы привлечь к ответственности.

На фоне различных происшествий с участием самокатов и велосипедистов в нашем городе, хотелось бы конкретных действий от дорожной полиции. Возможно, пришло время вспомнить опыт прошлых лет, когда инспекторов в форме и жезлом можно было встретить практически на каждой улице. Чтобы виновников таких происшествий потом не искать всем городом, а наказывать тут же на месте – штрафом или изъятием средства передвижения, а то пока получается, что даже прогулка по центральному проспекту может обернуться для одного выпадением из обычной жизни и лечением, а для другого полной безнаказанностью до очередного такого ДТП. © «Петрозаводск говорит»