В Карелии назначено более 3 тысяч выплат за классное руководство

2 декабря на парламентском комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике депутаты рассмотрели вопрос об итогах реализации национальных проектов в области образования в 2025 году. Перед депутатами выступила исполняющая обязанности министра образования и спорта Карелии Елена Сорокина.

В 2025 году Карелия приняла участие в реализации трех национальных проектов - “Молодежь и дети”, “Семья”, “Инфраструктура для жизни”.

Риск недостижения показателей и результатов по итогам 2025 года отсутствует»,

- отметила Елена Сорокина.

Доля детей от 5 до 18 лет, которые охвачены услугами дополнительного образования, в Карелии достигла 77,3%. Это даже выше установленного для нашей республики показателя на 2025 год. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, составила 1, 27%. По словам Сорокиной, этот показатель тоже выполнен.

Активно идет модернизация школьных систем образования. В 48 образовательных учреждениях уже проведены капитальные ремонты и оборудование зданий. В этом году работы ведутся в 14 школах республики.

В сельских школах в этом году по программе “Земский учитель” начали работу восемь педагогов. В Карелии удалось решить вопрос с выплатами учителям за классное руководство. По информации Елены Сорокиной, в 2025 году назначено 3 385 выплат за классное руководство в школах, 373 денежных выплаты за кураторство в средних профессиональных учебных заведениях, 175 выплат советникам директоров по воспитанию.

Перевыполнен показатель и по доле занятых выпускников, которые прошли обучение по программам профиссионалитета: при плане в 85% этот показатель в Карелии составил 99,38%. Доля учащихся 6-11 классов, которые охвачены комплексом профориентационных мероприятий, к концу года, заверила Сорокина, достигнет установленной для республике планки.

Продолжается ремонт в Автотранспортном техникуме и Колледже технологий и предпринимательства. Елена Сорокина отметила, что контракты заключены, и она не видит опасности, связанной с невыполнением работ. К тому же капитальный ремонт проводится в двух детских садах республики.

В 2026 году Карелия продолжит участие в трех вышеназванных национальных проектах. Будут выполняться мероприятия по модернизации систем образования, капитальные ремонты организаций среднего профессионального образования. Планируется начать ремонт в 5 дошкольных учреждениях республики. По программе “Земский учитель” необходимо привлечь на работу в школы в села и малые города 11 педагогов.

Также Карелия в следующем году планирует подключиться к новому национальному проекту “Экономика данных и цифровая трансформация государства”, в рамках которого в образовательных организациях будет проводиться работа по формированию IT – инфраструктуры.

Депутаты отметили, что в республике удалось нормализовать ситуацию с выплатами учителям за классное руководство. Депутат Артем Валюк заметил, что необходимо дополнительно проработать вопрос с финансированием мероприятий, предусмотренных новым нацпроектом. Кроме того, Валюк отметил и важность усиления профилактической работы с детьми, связанной с правилами безопасности дорожного движения, особенно сейчас, когда световой день в Карелии заметно сократился.

Результаты реализации национальных проектов хорошие, все показатели выполнены. Это говорит о комплексной и системной работе по каждому направлению»,

- подвела итог обсуждения председатель парламентского комитета Татьяна Тишкова

Депутаты рассмотрят мероприятия нового национального проекта, показатели их выполнения и предполагаемые результаты на заседаниях комитета и рабочих совещаниях в следующем году.

Фото: ЗС РК.