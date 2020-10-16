В Карелии найдено тело мужчины, который пропал по пути на работу

Жителя поселка Ведлозеро, объявленного в розыск 12 октября, обнаружили мертвым. Как сообщается в паблике «ПСО «Доброспас», тело мужчины обнарули сотрудники КарПСС в озере Ведлозеро недалеко от берега.

«На первый взгляд криминальной составляющей нет. Но окончательный ответ даст, конечно, экспертиза. Соболезнования родным и близким».

Мужчина, 1984 года рождения, утром 6 октября ушел из дома на работу и не вернулся. (фото на главной lipetskmedia.ru)