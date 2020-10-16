Пациент загадочно исчез из больницы в Петрозаводске

Сергей Русланович Шляпкин, 1996 года рождения пропал в Петрозаводске. По сообщению полиции, молодой человек 14 октября покинул лечебное учреждение, до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25 лет, рост около 176 см, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые, угреватое лицо.

Был одет: темно-синие спортивные брюки, темно-коричневую кофту в бордовую полоску, обут в замшевые полуботинки. Особая примета: на предплечье татуировка в виде надписи «БАРС».

Значимые сведения просят сообщать по телефонам: +7- 911-415-25-87, +7-911-402-49-26, +7(814-2) 739-154. (фото на главной МВД по РК)