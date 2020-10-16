Полиции Петрозаводска требуется помощь в поисках двух мужчин

Полиция Петрозаводска разыскивает двух молодых людей по подозрению в совершении имущественного преступления. Предположительно, злодейство было совершено 8 октября. МВД по Карелии опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлены разыскиваемые.

Бдительных горожан просят помочь с поиском подозреваемых. Значимые сведения можно сообщать по номеру +7-953-545-37-48.