16 октября 2020, 10:58
Происшествия

Полиции Петрозаводска требуется помощь в поисках двух мужчин

МВД опубликовало видеозапись, на которой запечатлены подозреваемые

Полиция Петрозаводска разыскивает двух молодых людей по подозрению в совершении имущественного преступления. Предположительно, злодейство было совершено 8 октября. МВД по Карелии опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлены разыскиваемые.

Бдительных горожан просят помочь с поиском подозреваемых. Значимые сведения можно сообщать по номеру +7-953-545-37-48.

Обсудить
просмотр
176170
Метки: 
Розыск
новости петрозаводска
Полиция