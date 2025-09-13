В Карелии много пьют, но по алкоголизму республика не на первом месте

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года. О данных Минздрава России пишет РИА Новости.

Согласно статистике, Чукотский автономный округ занял первое место в рейтинге заболеваемости алкоголем и алкогольным психозом в 2024 году. Показатель составил 247,8 человека на 100 тысяч населения.

Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6, а третья позиция осталась за Еврейской автономной областью с заболеваемостью 197,5. В пятерку лидеров вошли также Кировская (161,5) и Архангельская (134,2).

