13 сентября 2025, 13:17
В Карелии много пьют, но по алкоголизму республика не на первом месте
Карелия не вошла в ТОП-5 регионов России по заболеваемости алкоголизмом
Фото: freepik.com
Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года. О данных Минздрава России пишет РИА Новости.
Согласно статистике, Чукотский автономный округ занял первое место в рейтинге заболеваемости алкоголем и алкогольным психозом в 2024 году. Показатель составил 247,8 человека на 100 тысяч населения.
Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6, а третья позиция осталась за Еврейской автономной областью с заболеваемостью 197,5. В пятерку лидеров вошли также Кировская (161,5) и Архангельская (134,2).
