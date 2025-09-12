На рынке алкоголя в Карелии грядут большие перемены

Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ парламента Карелии рассмотрел законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых домах.

Как сказал председатель комитета Леонид Лиминчук, этот законопроект является частью реализации недавно принятой Комплексной программы Республики Карелия по сокращению употребления алкоголя до 2030 года. Законодательное собрание проводит последовательную политику в вопросах регулирования оборота алкогольной продукции и снижения ее потребления.

От качества законодательства в этой сфере во многом зависит благополучие и здоровье жителей республики. Работа по совершенствованию законодательства в этой сфере будет, несомненно, продолжена,

- сказал Лиминчук.

В поддержку законопроекта выступила активист «Трезвой России» и представитель Союза женщин Юлия Фомичева.

Любые ограничительные меры следует воспринимать как меры предотвращения вовлечения детей в пьянство. Навязчивая и повсеместная продажа алкоголя провоцирует у несовершеннолетних интерес к этой продукции,

- считает Фомичева. Она также предложила депутатам ряд дальнейших ограничительных мер. Например, разрешить выкладку алкоголя в магазинах только в специализированных отделах, а не по всему магазину в качестве «сопутствующего товара».

После обсуждения законопроект рекомендован к принятию Законодательным собранием в первом и втором окончательном чтении.

Итак, что нас ждет. С 1 марта 2026 года будет запрещена продажа алкоголя в стационарных торговых объектах, расположенных в цокольных и подвальных помещения многоквартирных домов. Кроме того, предполагается, что для торговли алкоголем площадь торгового объекта должна быть не менее 70 квадратных метров, и у него должен быть отдельный вход для погрузочно-разгрузочных работ. При этом торговые точки, расположенные в первых этажах МКД смогут продолжить работу, если они соответствуют заявленной норме торговой площади.

Законопроект прошел все необходимые процедуры, и был поддержан Общественной палатой Республики Карелия.

Ограничительные меры поддерживаются населением. Необходимо соблюдать баланс интересов всех участников рынка. Конечно же, мы не должны делать резких движений, которые приведут к ущемлению прав предпринимателей, которые вложились в тот или иной вид операционной деятельности, и соблюдать баланс интересов всех участников рынка. Но при этом мы не должны забывать, что накопительный эффект от деятельности такого бизнеса приносит очень большой ущерб нашей стране,

– отметил Лиминчук в заключение.

Фото: ЗС РК