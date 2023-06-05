В Карелии ищут пропавшего после ДТП джек-рассел-терьера по кличке Сэм

В Карелии разыскивают четверолапого беглеца по кличке Сэм. Пес породы джек-рассел-терьер сбежал после жесткого ДТП на трассе «Кола» в Беломорском районе неподалеку от поселка Пушной. Информацию о поиске собаке опубликовала известная в Карелии автор-исполнитель Настя Орлова.

Вечером 1 июня на магистрали столкнулись автомобили «Ситроен» и «Форд», три человека из «Форда», включая ребенка, погибли, двое находятся в больнице. В автомобиле также находилась собака, пес выжил, но в испуге убежал. Родные погибших его разыскивают, чтобы вернуть Сэма домой.

Близкие надеются на маленькое чудо. Возможно, собаку подобрал кто-то из автомобилистов. Возможно, домашний пес скитается вдоль трассы. Новости о Сэме просят сообщать по телефонам: 8 (911) 425-91-88 или 8 (921) 043-89-67. // фото со страницы Насти Орловой в VK