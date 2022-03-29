В Карелии готовятся к чемпионату по дуатлон-кроссу

В Петрозаводске на территории спорткомплекса «Курган» 15 мая состоится этап Кубка России, Чемпионат Республики Карелия и Республиканский Фестиваль по дуатлон-кроссу. Уже началась регистрация участников, сообщают в региональном министерстве образования и спорта.

Организаторы предлагают два формата участия: личное первенство и эстафеты мужских и женских команд.

Напомним, дуатлон-кросс – это комбинация из бега и кросс-кантри велогонки, преодолеваемые в непрерывной последовательности в три этапа: 1 этап – 4 км (бег), 2 этап – 12 км (велогонка), 3 этап – 2 км (бег). Фото: vk.com/minsportkarelia