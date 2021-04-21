В Испании одобрят закон, признающий животных «разумными существами»
Депутаты Испании должны одобрить закон, признающий животных «разумными существами», сообщает сетевое издание BFM.ru.
Это позволит судам, после расторжения брака, решать, кому доверить опеку над животным, с учетом его благополучия.
...собака, кошка и даже лошадь больше не станут причиной ожесточенных споров во время разводов супругов,
— уверяет местное издание El Mundo.
То есть по факту речь идет об обеспечении того, чтобы права владения животными всегда осуществлялись с уважением к их благополучию и защите.
Вопрос о содержании животных после распада брака все чаще становится проблемой. Это приводит к конфликтам, которые требуют судебного разбирательства, хотя обычно соглашения заключаются без разбирательств в суде.
Теперь у испанских судов теперь будут четкие критерии для распределения времени общения с домашними животными, а также затрат, связанных с их содержанием. Судья также будет иметь возможность поручить заботу о питомцах одному или обоим супругам.
Законопроект поддерживают социалисты PSOE и такие левые партии, как Podemos. Он базируется на тех же основах, что и текст, представленный в 2017 году. Поэтому у него не должно возникнуть проблем с утверждением испанскими депутатами.
Фото с сайта img.huffingtonpost.com