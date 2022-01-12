12 января 2022, 10:46
Происшествия

В ГИБДД Карелии рассказали, как погибла жительница Мурманской области

Авария с участием трех машин произошла в Кемском районе накануне вечером

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии в Кемском районе, унесшей жизнь одного человека.

Трагедия произошла накануне вечером на федеральной трассе «Кола». Ее участниками стали три автомобиля. Как удалось установить предварительно, 44-летний водитель «Лады Калина» при встречном разъезде с автомобилем «Додж РАМ» с прицепом и грузовиком ДАФ с полуприцепом допустил выезд на встречную полосу. Автомобиль мурманчанина столкнулся по касательной с грузовиком. От удара «Лада» съехала в кювет.

Водитель из Мурманской области уцелел, но получил травмы. Находившаяся в «Ладе» 44-летняя жительница Мурманской области погибла на месте аварии.

Сотрудники ДПС до прибытия медиков оказали пострадавшему мужчине первую помощь.
По факту смертельной аварии проводится проверка. (фото ГИБДД РК)

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Метки: 
новости Карелии
ГИБДД
Кола
Кемский район
Мурманская область