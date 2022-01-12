Жилые дома горели в Карелии накануне. 11 января в 20:40 на пульт Единой службы спасения Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Сахарова в поселке Пиндуши.

К приезду спасателей в двухэтажном деревянном доме огонь чувствовал себя полноправным хозяином. На помощь коллегам к месту ЧП выехали огнеборцы из Медвежьегорска. В результате 12 спасателей общими усилиями через полчаса остановили распространение огня. Через два часа пожар был ликвидирован полностью. В результате пожара строение дома было значительно повреждено огнем. Специалисты устанавливают причину случившегося.

Другой пожар в жилом доме произошел в поселке Золотец. Сигнал о возгорании в одноэтажном двухквартирном доме поступил спасателям в 13:22. Спасатели быстро справились с огнем.

Огонь повредил межкомнатную стену на площади два квадратных метра. По предварительным данным, жилой дом чуть не сгорел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проводится проверка.

Всего с начала года на территории Карелии произошло 42 пожара. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)