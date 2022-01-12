Рухнувшая крыша сарая убила мужчину в Петрозаводске

Мужчина погиб в столице Карелии. Трагедия произошла 11 января. В 13:43 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Подсочной на мужчину обвалилась крыша.

Спасатели, используя бензопилы, бензорезы и подушки высокого давления, извлекли тело погибшего из-под обломков. По предварительным данным, мужчина решил разобрать старый деревянный сарай на дрова. Но несоблюдение мер безопасности привело к обрушению крыши строения, мужчину придавило.

По словам очевидцев, вызвавших спасателей, мужчина погиб сразу, как произошло обрушение конструкций. Личность погибшего устанавливается. Проводится проверка. (фото pixabay.com, Spolja)