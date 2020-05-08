В День Победы воздух в Карелии прогреется до плюс 16

Завтра, 9 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+3, днем +12+14.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -1+4, днем +11+16, по северным районам +6+11.

В Костомукше до +6, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +6, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +11, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.