08 мая 2020, 16:31
В День Победы воздух в Карелии прогреется до плюс 16
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 9 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+3, днем +12+14.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -1+4, днем +11+16, по северным районам +6+11.
В Костомукше до +6, переменная облачность, дождь.
В Сегеже до +6, переменная облачность, дождь.
В Сортавале до +11, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.