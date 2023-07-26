В четверг в Петрозаводске заметно потеплеет

Завтра, 27 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +18, +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +21, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +22, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»