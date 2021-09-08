08 сентября 2021, 12:19
В центре Петрозаводске перекроют улицу
Временные ограничения введут в связи с реконструкцией улицы Куйбышева
9 сентября в центре Петрозаводска изменится организация дорожного движения. Будет закрыт проезд на участке улицы Куйбышева между Неглинской набережной и Городским валом. Движение на пересечении с Малой Слободской улицей также будет запрещено, сообщает пресс-служба мэрии города.
Водителей просят учитывать эту информацию при организации своих поездок и руководствоваться дорожными знаками.
Вступающие в силу ограничения связаны с реконструкцией улицы Куйбышева. Фото pixabay.com/pedrofigueras