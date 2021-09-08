В центре Петрозаводске перекроют улицу

9 сентября в центре Петрозаводска изменится организация дорожного движения. Будет закрыт проезд на участке улицы Куйбышева между Неглинской набережной и Городским валом. Движение на пересечении с Малой Слободской улицей также будет запрещено, сообщает пресс-служба мэрии города.

Водителей просят учитывать эту информацию при организации своих поездок и руководствоваться дорожными знаками.

Вступающие в силу ограничения связаны с реконструкцией улицы Куйбышева. Фото pixabay.com/pedrofigueras