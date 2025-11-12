В бюджете Карелии особое внимание уделено языкам и культуре народов

Средства массовой информации на национальных языках - не только визитная карточка и один из брендов нашего края, но и важнейший центр сохранения и развития карельского и вепсского младописьменных языков, а также использования финского языка в Республике Карелия. Они наглядно демонстрируют, как наш регион эффективно решает задачи сохранения и продвижения национальных языков в современной реальности.

Газета на карельском языке Оma Mua («Родная земля»), ровесница республики - газета на финском языке Karjalan Sanomat («Новости Карелии»), на вепсском языке - Кodima («Родная земля»), литературно-художественный журнал Carelia («Карелия») на финском, карельском и вепсском языках, детский журнал Kipinä и национальный мультиязычный портал «OMA MEDIA» объединены под одной крышей автономного учреждения Республики Карелия «Издательства «Периодика», которое было создано в 1991 году.

С момента создания финансовое обеспечение деятельности «Периодики» осуществляется за счёт средств республиканского бюджета.

Благодаря поддержке Правительства Карелии, жители республики реализуют конституционное право на получение информации на родном языке, чувствуют себя включенными в процессы общественной жизни и осознают ценность своей культурной идентичности. Наши газеты и журналы представляют собой современные издания, отражающие широкий спектр тем – от экономики и социальных вопросов до духовной культуры и традиций Карелии»,

- отметила генеральный директор «Периодики» Евгения Шустова.

В следующем году, кроме поддержки издания СМИ на национальных языках, за счет средств бюджета Республики Карелия будут проведены мероприятия в сфере государственной национальной политики, направленных на сохранение многообразия народов республики.

Безусловно, финансовая поддержка мероприятий в сфере государственной национальной политики, в том числе языковых курсов для взрослого населения, является показателем внимания Правительства к важности передачи традиций, ценностей и языка следующим поколениям»,

- подчеркнула Анна Яковлева, председатель «Союза карельского народа».

Фото: Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.