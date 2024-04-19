Уровень воды поднялся в реках Пудожского района

В Пудожском районе начался ледоход, уровень воды повысился в реке Водла и других водоемах района.

Местные власти для органов и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава района Алексей Зубов.

Жителей Пудожского района, которые проживают вблизи водоемов, призвали соблюдать правила личной безопасности при угрозе паводка, подтопления или наводнения. // фото «Петрозаводск говорит»