Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитов наличными

В исследовании учитывались ставки, суммы, сроки и дополнительные опции для заемщиков

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Банк занял первую строчку в сентябрьском рейтинге кредитов наличными по версии портала Выберу.ру. Эксперты проанализировали предложения российских банков, входящих в Топ-50 по объёму кредитных портфелей на 1 августа 2026 года, и определили самые выгодные из них.

При оценке продуктов учитывались ставки и их диапазон, максимальная сумма и срок кредитования, полная стоимость кредита и размер ежемесячных платежей. Помимо этого, во внимание принимались условия опции снижения ставки (в том числе платной), возврат процентов, требования к страхованию, льготы для отдельных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита, а также ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» один из ведущих российских банков, предлагающий розничным и корпоративным клиентам широкий набор банковских продуктов и услуг. Ключевые направления работы — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоены рейтинги: «А» (RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА), «А+» от Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») и «ruА» от Агентства «Эксперт РА».

Региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг охватывает 8 федеральных округов и 50 регионов: по состоянию на 1 сентября 2026 года она включает 188 точек продаж и 1110 банкоматов.

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