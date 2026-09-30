Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга самых выгодных вкладов в юанях

Банк предлагает клиентам разместить средства в китайской валюте на срок до года с доходностью до 4,50% годовых

Фото: Петрозаводск говорит

Портал Brobank.ru включил Уралсиб в тройку лидеров по доходности срочных вкладов в китайских юанях за сентябрь 2026 года. При составлении рейтинга анализировались предложения ста крупнейших банков России по размеру активов — данные актуальны на 23 сентября 2026 года.

Основным критерием ранжирования стала максимальная ставка по срочным вкладам в юанях. Помимо нее эксперты оценивали, насколько доступна заявленная доходность с учетом требований к сумме и сроку, а также принимали во внимание дополнительные условия, географию присутствия банка и ряд других факторов.

Лучшим предложением в линейке Уралсиба стал вклад «Доход». Ставка по нему составляет от 1,35% до 4,50% годовых и зависит от суммы вклада, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Открыть вклад можно при сумме от 20 тысяч юаней, верхняя граница — 100 млн юаней. Разместить средства можно на 181 или 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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