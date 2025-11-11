Уралсиб вошел в десятку лучших банков по объемам ипотечных кредитов

С января по сентябрь банк выдал кредитов на 27,9 млрд рублей

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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга (9-е место) по объемам ипотечного кредитования за 9 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по сентябрь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 27,9 млрд рублей.

Также банк в этом исследовании входит в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 13,2 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» – 11,3 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.10.2025 года – 152,2 млрд рублей.

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