Уралсиб сделал карту «Прибыль» еще выгоднее

Клиентам с подключенной услугой «Прибыль+» банк начисляет повышенный процент на ежедневный остаток

Фото: Банк Уралсиб

Ставка* - 13% годовых, она действует на фактический ежедневный остаток в пределах 1 000 000 рублей включительно.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он объединяет самые востребованные у клиентов опции: кешбэк за покупки до 30%** (в бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте), процент на остаток до 13% годовых (при тратах от 10 тыс. рублей в месяц), а также онлайн-оформление с доставкой на дом.

Услуга «Прибыль+»*** открыта для всех физических лиц: она даёт расширенные условия сразу по нескольким направлениям — картам, накопительному счёту, кешбэку, переводам и уведомлениям — в рамках одного продукта.

Более подробно о карте «Прибыль», а также об услуге «Прибыль+» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*В первый месяц после открытия счета, а также в последующие месяцы при объеме ежемесячных расходных безналичных операций по Основной и Дополнительной карте от 10 000 рублей (включительно).

** Кешбэк до 30% по карте «Прибыль» — за покупки в разделе «Партнеры онлайн» личного кабинета «Уралсиб Бонус», начисляется в бонусных рублях в сроки и на условиях, указанных в витрине для каждого магазина-партнера.

***За услугу взимается абонентская плата согласно тарифам Банка. Списание абонентской платы происходит один раз в месяц в последний день оплаченного периода. Бесплатный первый месяц предоставляется при первом подключении — один раз за всё время обслуживания. При подключении годового тарифа впервые — 1 месяц бесплатно + 12 месяцев платно (итого 13 месяцев).

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111. Erid 2SDnjdfg5sq