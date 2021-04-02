И снова три смерти от коронавируса зафиксированы в Карелии

Еще три летальных исхода от COVID-19 зарегистрированы в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Межрайонной больнице № 1 ушла из жизни костомукшанка 1929 года рождения, в Пряжинской ЦРБ скончался житель Пряжи 1969 года рождения, в Кондпожской ЦРБ умер житель поселка Эльмус 1939 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 79 человек. Из этого числа заболели – 78 человек, из них у 12 имеются симптомы средней тяжести, трое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 135 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7156,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3103,4 случая, по Северо-Западу – 5486,1.

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