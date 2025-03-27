Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин

Ночью 27 марта на 64 году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Веселкин. Актер был ведущим детского шоу «Хочу все знать» на радио «Маяк».

Веселкин учился в московской школе №232 с театральным уклоном, окончил театральное училище им. Щукина, с 1983 года был актером Центрального детского театра (ныне - РАМТ).

Еще студентом работал на телевидении - вел детские передачи «Будильник», «Детский час» и «До 16 и старше», затем - музыкальную программу «50х50». Один из первых ведущих программы «Магазин на диване». Также снимался в кино.