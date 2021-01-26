26 января 2021, 12:01
Умер бывший вице-премьер правительства РФ Сергей Приходько
Помощник премьера Михаила Мишустина скончался на 65-м году жизни
Ушел из жизни бывший вице-премьер правительства России Сергей Приходько. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Причины смерти чиновника не уточняются.
Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства и заместителем председателя правительства.
С 2020 года Сергей Приходько был помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Фото ria.ru