Умер бывший вице-премьер правительства РФ Сергей Приходько

Ушел из жизни бывший вице-премьер правительства России Сергей Приходько. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Причины смерти чиновника не уточняются.

Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства и заместителем председателя правительства.

С 2020 года Сергей Приходько был помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Фото ria.ru