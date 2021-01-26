26 января 2021, 11:21
Россия

Суточное число зараженных коронавирусом в России снижается

Оперативный штаб рассказал о ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране

За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 18 241 человека. Умерли 564 пациента. Выздоровели 23 798 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В Москве 2317 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1510, в Вологодской области - 291, в Архангельской области - 248, в Ленинградской области - 221, в Мурманской области - 203.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 756 931 раз. Скончались 70 482 человека.

Напомним, в Карелии 25 января выявлен 241 новый заболевший. Фото 360tv.ru

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Метки: 
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