Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск препарата от коронавируса

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк анонсировал выпуск противовирусного средства «Иммофон», способного бороться с COVID-19 и рядом других заболеваний, сообщает РИА Новости.

Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. — Прим. ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19,

— отметил Ринк.

Лекарство основано на препарате «Диуцифон» (синтезирован в СССР в 1967 году). Он был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов, входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки — плохое растворение в плазме крови. Обновленное лекарство получило название «Иммофон». Внутри препарата, подчеркнул ученый, соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации.

Помимо борьбы с коронавирусом, новый препарат предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваний легких.

По словам Ринка, на сегодняшний день проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах.

Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения,

— заявил ученый.

Сейчас межрегиональное торгово-промышленное объединение «ИнтерВита» занимается производством опытных партий нового лекарства для проверки его действия при разных патологиях. Также идут переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. По словам Ринка, одна доза препарата будет стоить ориентировочно около тысячи рублей.

Лекарственными средствами Ринк занялся после прекращения разработки химического оружия в России в 1990-х годах.

Фото с сайта РИА Новости