Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари

16 октября в Хельсинки скончался 86-летний бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари. Об этом сообщили в канцелярии финского президента. Причина смерти – неизвестна.

«Мартти Ахтисаари верил в человечность, цивилизацию и добро и прожил великую, значимую жизнь. Он был президентом во времена перемен, который привел Финляндию в глобальную эпоху ЕС»,

- сказал нынешний президент Суоми Саули Ниинисте.

Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года в городе Виипури, который в настоящее время является Выборгом. В ходе Советско-финляндской войны 1939-1940 годов его семья переехала в Куопио, а в 1952 году - в Оулу.

Ахтисаари работал в ООН, с 1994 по 2000 год был десятым президентом в Суоми. В 2008 году был удостоен Нобелевской премии мира. // фото presidentti.fi/