Удивительная история о том, как один человек создал целый театр

Текст и фото: Антонина Кябелева

«Я женщинам не люблю давать интервью. Они сразу же про кукол спрашивают. А у меня дома нет ни одной куклы», - встреча с руководителем театра кукол Борисом Кудрявцевым сразу пошла не так, как я планировала. Хотя, признаюсь, вопрос про кукол, действительно, первое, что приходит в голову, когда встречаешься с мужчиной, вся жизнь которого связана именно с ними.

Слово «уникальный», наверное, самое точное, если попытаться коротко передать то впечатление, которое осталось у меня после почти трехчасовой беседы с Борисом Кудрявцевым. Как еще можно охарактеризовать человека, который в одном лице является создателем, руководителем, актером, режиссером, художником театра кукол? Он сам изготавливает своих кукольных персонажей и декорации, сам придумывает спектакли, сам подбирает музыку, и является единственным актером своего, в полном смысле этого слова, театра.

Его спектакли можно увидеть в творческом центре «Маленькая страна» Любови Малиновской, в расположенном здесь театре кукол, где Кудрявцев создал своими руками удивительную атмосферу волшебства.

А еще создатель театра оказался удивительно открытым и откровенным человеком, который тонко чувствует особенности детского восприятия и очень бережно относится к внутреннему миру ребенка. Статья задумывалась как интервью. Но Борис Кудрявцев оказался настолько интересным рассказчиком, что перебивать его повествование вопросами — только портить текст.

Виновата вселенная?

- Мне хочется, чтобы мы все были добрее и внимательнее друг к другу. Я по натуре созидатель. Моя задача во время спектакля — передать в зал свою энергию. Без этого невозможно получить обратную связь. За долгие годы театральной деятельности я понял, что если я не буду пробуждать своих маленьких и взрослых зрителей, выводить их из состояния формального присутствия, то спектакль ждет неудача.

Я уверен, что при рождении Вселенная каждому человеку дает какой-то дар. И главная задача в жизни — его развить.

Конечно, если бы не мои родители, моя жизнь могла бы сложиться совсем по-другому. Мы жили в Петрозаводске на улице Варламова около собора Александра Невского, где тогда располагался краеведческий музей. Каждые выходные у нас были культпоходы — в театры, музеи, у нас в доме было много книг по искусству. Я с детства помню Петрозаводский театр кукол. Он был уютный, теплый, маленький, со своим запахом. Там была сказка, чудо. Мне кажется, я всегда подсознательно хотел посвятить себя театру кукол. Словно, это было моим предназначением.

В детстве я сам пытался делать кукол. Отец купил мне роскошный по тем временам набор, состоящий из 45 перчаточных кукол. В общем, еще до школы я знал, кем я стану. Мне были интересны даже не сами куклы, а возможность создать с их помощью спектакль.

В начальных классах я даже образовал группу: мы ставили пластинку и под нее с помощью кукол оживляли историю. Во втором классе я написал пьесу-сказку, которую на бис показали в школе. Помню, в четвертом классе нас отпрашивали с урока, чтобы мы могли первоклассникам показать нашу сказку.

В свободном полете

При этом учиться мне было не интересно. Я был, как принято говорить, твердым троечником. Очень хотелось побыстрее окончить школу и пойти работать. Позднее я вывел для себя формулу, что самое эффективное образование — это самообразование. В школе я ходил в разные кружки и спортивные секции. Но остановился на театре кукол «Ауринко» во Дворце пионеров, который вела Валентина Ивановна Кирикова. Мне всю жизнь везло на учителей, педагогов, просто талантливых людей.

После школы я пытался поступить в Ленинградский институт театра, музыки и кино. Сразу возникла проблема с ростом.

У меня рост 185 сантиметров, что для актера театра кукол большой минус. В идеале рост должен быть 170 сантиметров, или придется во время спектакля ходить, как говорится, на полусогнутых, чтобы не «светиться» поверх ширмы.

Я тогда был совершенно «зеленый», не был готов к соприкосновению с большим городом. Два тура прошел, на третьем срезался. В итоге сначала пошел работать в Петрозаводский театр кукол, а потом меня призвали в армию.

Из армии вернулся в 1990 году. Сначала поработал в театре кукол. Театр тогда много гастролировал по миру. Но так как я два года отсутствовал, в том репертуаре, который показывали за рубежом, меня не было. А мир очень хотелось, конечно, посмотреть. Бывшая актриса театра кукол Светлана Решетова организовала свой театр-студию «Лестница». Она меня пригласила к себе, и у меня начался свободный полет. Когда Светлана уехала во Францию, я остался в театре-студии фактически один.

Тогда многому пришлось научиться. Представьте: начало девяностых, все по талонам, а мне нужно кукол делать, декорации. Помню, покупал детские махровые носки и шил из них животных. Ситец нашел только белый. Пришлось с помощью зеленки перекрашивать и шить примитивные кулисы.

Спектакль в Театре кукол центра "Маленькая страна"

Я самостоятельно сделал спектакль, который показывал в детских садах. В это время наш театр кукол поехал в Финляндию, и им потребовался переводчик. Так как я знал финский язык, меня пригласили в поездку. В Хельсинки я встретился с Пулму Маннинен, которая входила в общество дружбы Финляндия-Россия. Она меня пригласила отдельно на гастроли в Финляндию. Я сделал спектакль на финском языке и с тех пор начал самостоятельно гастролировать по миру.

Девяностые пролетели незаметно

В 1993 году я открыл для себя Францию с ее красочными ярмарками, международными фестивалями. Меня в гости пригласила Светлана Решетова с Пьером, которые жили под Авиньоном. Тогда мне удалось съездить в Париж. Мама Пьера дружила с Мариной Влади. В Париже я встречался с Ольгой Поляковой, одной из сестер Марины Влади. О том времени можно рассказывать бесконечно. Франция, юг, постоянный праздник, интересные встречи, поездки, улыбающиеся люди.

Борис Кудрявцев с антикварной куклой с острова Ява

Вернувшись из Франции, я стал выезжать со своими спектаклями в Финляндию, в Швецию, стал участником международных фестивалей. Жизнь бурлила, я был молодой, энергичный, все было интересно, мир стремительно менялся.

Это были девяностые годы. Кто-то жалуется, что это были тяжелые времена, а я даже не заметил, как они пролетели.

В 1997 году я поступил в студию от Национального театра при петрозаводской консерватории. Этот курс организовала Санкт-Петербургская театральная академия. Но я через год ушел, понял, что учеба — это не мое.

В поисках главной роли

В начале двухтысячных поступил в труппу Национального театра. К тому времени я привык надеяться только на собственные силы, денег хватало, в принципе, меня все устраивало. Но я решил попробовать. Конечно, поначалу было непросто. Лет пять я продержался, даже главная роль у меня была. Но все равно было ощущение, что это не мое. Театр — это дисциплина, жесткое расписание, один выходной и, конечно, совсем иной доход. Но даже работая в театре, я ухитрялся оформлять отпуск за свой счет, чтобы гастролировать со своими спектаклями по России и Европе. Без любимого дела долго не смог продержаться.

Когда я участвовал в фестивалях, многие удивлялись, как я в одиночку смог десять лет продержаться с кукольным театром и не сломаться. Конечно, у меня были моменты, когда все надоедало. Я пытался поменять профессию, работал и на стройке, и торговлей занимался. Но быстро понимал, что это не мой путь. Зато эти метания, я думаю, помогли найти, образно говоря, свою главную роль в жизни.

Я успел поработать в Доме куклы Татьяны Калининой. Пришел туда как экскурсовод с авторской экскурсией. Там многие куклы сделаны мной. Мои работы есть в ресторане «Карельская горница», в кафе «Яблочное», в детском саду на улице Пробная, в частных коллекциях в России, Канаде, Америке, Украине, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Германии, Испании, на Тайване. Я ведь не только театральный актер, но и художник, декоратор, мастер по изготовлению кукол.

С 2008 года вместе с Любовью Малиновской мы начали большую стройку «Маленькой страны». Началось все с создания творческого центра на улице Анохина,1. Было выделено помещение бывшего общежития, превращенное в склад, которое нужно было полностью реконструировать.

Центр удалось открыть в только в 2010 году. «Маленькая страна» - это целый комплекс с выставочными залами, музеем по истории кукол и игрушек, театром, школой для детей и взрослых по кукольному дизайну. С момента открытия центра стал работать и мой театр.

В репертуаре у меня больше десятка спектаклей. К новому году я обычно создаю новый спектакль. Помимо этого я работаю в Центре народного творчества, в Карельском народном театре «Чичилиушку», где художественным руководителем является Наталья Голубовская.

Несмотря на то, что, с технологической точки зрения, мир изменился до узнаваемости, дети остаются детьми. Помню в Швеции я показывал спектакль для детей из семей сирийских беженцев, которые никогда не были в театре кукол. Зато у всех были смартфоны. Во время спектакля они по очереди бегали за ширму и смотрели, как я работаю. Дети не изменились, они по-прежнему верят в сказки, им нравятся куклы, они любопытны, непосредственны, открыты.

Театр кукол в центре "Маленькая страна"

У меня был забавный опыт выступления перед взрослыми. Меня пригласили выступить со спектаклем «Как дела, братец Лис?» в Сегеже на рок-фестивале. Мой выход был запланирован на девять вечера, когда рокеры вошли в соответствующую кондицию. Я переволновался, пока целый день ждал своего выступления.

Меня спасло чувство юмора. Я начал со слов: «Ну что, дорогие мои, девочки и мальчики, пришло время вечерней сказки. Вы отпросились у мам и пап?» Народ подхватил игру, и все пошло, как по маслу.

В конце дня зрители масштабом своих аплодисментов оценивали то, насколько им понравилось то или иное выступление. Мой спектакль собрал мощный шквал аплодисментов.

Для того чтобы театр был успешным, необходимо постоянно удивлять зрителей, предлагать что-то новое, необычное, заставлять думать, будоражить чувства. Сейчас у меня достаточно фурнитуры, разнообразных материалов, красок, но сил и энтузиазма значительно меньше, чем когда приходилось ситец красить с помощью зеленки. Но вокруг меня такие активные женщины-руководители, что они просто не позволяют расслабиться. Так получается, что каждый раз находятся силы, приходят новые идеи, и рождаются яркие запоминающиеся проекты.

Да, на протяжении всей моей жизни меня сопровождают куклы. Но они для меня - не обычные игрушки, а мощный инструмент для выражения своих мыслей, своего видения мира, своего понимания главных ценностей человеческих отношений. Просто нужно уметь правильно настроить этот инструмент. И мне кажется, что это у меня получается. Так что я очень счастливый человек.