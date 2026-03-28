Учителя и воспитателя года определили в Петрозаводске

В карельской столице в минувшую пятницу наградили финалистов конкурса «Педагог года – 2026».

За звание сильнейшего в профессии боролись воспитатели, тренеры, специалисты, преподаватели детских школ искусств и учителя. В этом году на конкурс поступило более пятидесяти заявок, сообщается в официальных источниках.

Победителей чествовали в Петровском Дворце. «Учителем года» стала преподаватель английского языка Дарья Зубова из Державинского лицея. «Воспитателем года» стала музыкальный руководитель детского сада №89 Алена Кулагина.

Также были названы победители в номинациях педагогический дебют учитель и воспитатель, классный руководитель, преподаватель детской школы искусств, детский тренер и специалист года.

